Райола рассказал, что не устраивает Погба в "Манчестер Юнайтед"
Мино Райола, агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, объяснил, что вынуждает его клиента задумываться о смене клубной прописки.
"Поль всегда уважал "Манчестер Юнайтед", так будет до тех пор, пока "Манчестер Юнайтед" уважает Погба. У Поля небольшие проблемы из-за травмы. Сейчас наш приоритет - исправить эту ситуацию. Погба хочет добиваться успеха с командой. Он - профессионал, его сердце принадлежит "МЮ".
Может ли он провести долгую карьеру в Манчестере? Да, но для этого клуб должен бороться за трофеи АПЛ и Лиги Чемпионов. Разве в этом есть что-то удивительное? Разве я один беспокоюсь о "Манчестер Юнайтед"? Разве не этого хотят владелец и болельщики?", - цитирует Райолу Sky Sports.
Напомним, что Погба вернулся на "Олд Траффорд" летом 2016 года и с тех пор выиграл только два трофея - Лигу Европы и Кубок Лиги.
К примеру, за четыре сезона в "Ювентусе" звёздный француз завоевал 9 титулов.
Не пропустите: Райола рассказал, почему Холанд не перешел в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Челси" контактировал с "РБ Лейпциг" по поводу Вернера
-
ЦСКА исключил Лукаса Сантоса из заявки
-
"Ювентус" опубликовал прощальное видео, посвящённое Манджукичу
-
Анчелотти стал первым с 2002 года тренером "Эвертона", стартовавшим в АПЛ с двух побед
-
Дортмундская "Боруссия" назвала стоимость Санчо
-
5
ФИФА может изменить правило определения офсайда
-
Гвардиола прокомментировал игру опорного хавбека Родри в центре защиты
-
Президент "Ростова": "В 2020 году мы всегда будем биться до последнего"
-
Райола рассказал, что не устраивает Погба в "Манчестер Юнайтед"
-
2
ПСЖ определился с заменой для Тиаго Силвы
-
Аргентинский талант объявил о переходе в "Ювентус"
-
Жорже Мендеш рассказал, при каких условиях сборная Португалии сможет побороться за победу на Чемпионате Мира
-
"Эвертон" нацелился на Хамеса
-
"Краснодар" хочет купить лидера "Крыльев Советов"
-
"Наполи" сделал конкретное предложение о трансфере Лоботки
-
"Астон Вилла" заинтересована в аренде хавбека "Челси"
-
Радимов готов заключить пари насчёт результативности Кокорина
-
Главные новости дня: 30 декабря
-
"Барселона" подпишет форварда "Альбасете"
-
СМИ узнали детали контракта Ибрагимовича с "Миланом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|18
|52
|2
|Лестер Сити
|20
|42
|3
|Манчестер Сити
|19
|38
|4
|Челси
|20
|35
|5
|Манчестер Юнайтед
|20
|31
|6
|Тоттенхэм
|20
|30
|7
|Вулверхэмптон
|19
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|19
|29
|9
|Кристал Пэлас
|20
|27
|10
|Эвертон
|20
|25
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|25
|12
|Арсенал Лондон
|20
|24
|13
|Бернли
|20
|24
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|20
|23
|15
|Саутгемптон
|20
|22
|16
|Борнмут
|20
|20
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|19
|18
|Астон Вилла
|20
|18
|19
|Уотфорд
|20
|16
|20
|Норвич Сити
|20
|13