Райола рассказал, что не устраивает Погба в "Манчестер Юнайтед"

Мино Райола, агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, объяснил, что вынуждает его клиента задумываться о смене клубной прописки.

"Поль всегда уважал "Манчестер Юнайтед", так будет до тех пор, пока "Манчестер Юнайтед" уважает Погба. У Поля небольшие проблемы из-за травмы. Сейчас наш приоритет - исправить эту ситуацию. Погба хочет добиваться успеха с командой. Он - профессионал, его сердце принадлежит "МЮ".

Может ли он провести долгую карьеру в Манчестере? Да, но для этого клуб должен бороться за трофеи АПЛ и Лиги Чемпионов. Разве в этом есть что-то удивительное? Разве я один беспокоюсь о "Манчестер Юнайтед"? Разве не этого хотят владелец и болельщики?", - цитирует Райолу Sky Sports.

Напомним, что Погба вернулся на "Олд Траффорд" летом 2016 года и с тех пор выиграл только два трофея - Лигу Европы и Кубок Лиги.

К примеру, за четыре сезона в "Ювентусе" звёздный француз завоевал 9 титулов.

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