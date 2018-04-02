Райола рассказал, где может продолжить карьеру Балотелли

Мино Райола, агент форварда "Ниццы" Марио Балотелли, поделился информацией о возможном будущем игрока.

"Марио готов вернуться в Англию. Он повзрослел и поумнел. Сейчас он стоит 100 миллионов евро, но этим летом у него истекает соглашение с "Ниццей", поэтому он может достаться любому клубу абсолютно бесплатно" - приводит слова Райолы Sportsmole.

Читайте также: Балотелли включил себя в десятку лучших игроков мира. | http://soccernews.ru