Райола рассказал, где может продолжить карьеру Балотелли

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Райола рассказал, где может продолжить карьеру Балотелли

Мино Райола, агент форварда "Ниццы" Марио Балотелли, поделился информацией о возможном будущем игрока.

"Марио готов вернуться в Англию. Он повзрослел и поумнел. Сейчас он стоит 100 миллионов евро, но этим летом у него истекает соглашение с "Ниццей", поэтому он может достаться любому клубу абсолютно бесплатно" - приводит слова Райолы Sportsmole.

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