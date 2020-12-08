Райола рассказал, где может продолжить карьеру Погба
Мино Райола, агент французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщил, что его клиент может вернуться в туринский "Ювентус".
"Думаю, что следующим клубом Погба станет "Ювентус". У него остались отличные отношения с руководством клуба и бывшими партнерами.
Впрочем, из-за пандемии коронавируса не так много клубов могут позволить себе подписать Поля. Нам важно, чтобы клуб был в нем заинтересован", - приводит слова Райолы Tuttosport.
В нынешнем сезоне 27-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 13 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года.
Не пропустите: Погба определился с приоритетным местом продолжения карьеры. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18