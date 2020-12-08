Райола рассказал, где может продолжить карьеру Погба

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Райола рассказал, где может продолжить карьеру Погба

Мино Райола, агент французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщил, что его клиент может вернуться в туринский "Ювентус".

"Думаю, что следующим клубом Погба станет "Ювентус". У него остались отличные отношения с руководством клуба и бывшими партнерами. 

Впрочем, из-за пандемии коронавируса не так много клубов могут позволить себе подписать Поля. Нам важно, чтобы клуб был в нем заинтересован", - приводит слова Райолы Tuttosport.

В нынешнем сезоне 27-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 13 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года. 

Не пропустите: Погба определился с приоритетным местом продолжения карьеры. | http://soccernews.ru
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