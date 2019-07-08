Райола рассказал о переговорах де Лигта с "Ювентусом"

Мино Райола, представляющий интересы капитана "Аякса" Маттейса де Лигта, рассказал о переговорах по трансферу его клиента в "Ювентус".

"Де Лигт уже согласовал условия контракта с "Ювентусом", теперь все зависит от "Аякса". Будет ли Маттейс бойкотировать тренировки клуба"? Ни в коем случае, это не его стиль", - приводит слова Райолы Telegraaf.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" предложил де Лигту соглашение на пять лет с зарплатой 9 миллионов евро за сезон. Напомним, что "Аякс" хочет получить за игрока 75 миллионов евро.

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