Райола рассказал о переговорах де Лигта с "Ювентусом"
Мино Райола, представляющий интересы капитана "Аякса" Маттейса де Лигта, рассказал о переговорах по трансферу его клиента в "Ювентус".
"Де Лигт уже согласовал условия контракта с "Ювентусом", теперь все зависит от "Аякса". Будет ли Маттейс бойкотировать тренировки клуба"? Ни в коем случае, это не его стиль", - приводит слова Райолы Telegraaf.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" предложил де Лигту соглашение на пять лет с зарплатой 9 миллионов евро за сезон. Напомним, что "Аякс" хочет получить за игрока 75 миллионов евро.
Читайте также: Де Лигт сомневается в переходе в "Ювентус". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17