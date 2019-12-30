Райола рассказал, почему Холанд не перешел в "Манчестер Юнайтед"

Мино Райола, агент форварда Эрлинга Холанда, рассказал, почему игрок не перебрался в "Манчестер Юнайтед".

"МЮ" часто контактировал с ним. Мы не препятствовали этому, более того, он знаком с Сульшером. Холанд понимал, что сейчас это был бы неверный шаг в карьере. Так что дело не клубе и Сульшере.

Он выбрал "Боруссию" и я рад, что он перешел туда, куда и хотел. Это лучший вариант для него на данном этапе карьеры. Если бы он хотел в "МЮ", то мне бы пришлось согласиться, однако он не захотел", - приводит слова Райолы Goal.com.

Напомним, что трансфер Холанда обошелся "Боруссии" в 20 миллионов евро.

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