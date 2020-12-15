Райола рассказал сколько лет еще может играть Златан

Агент Златана Ибрагимовича Мино Райола озвучил прогноз окончания карьеры своего 39-летнего клиента.

"Я видел достаточно футболистов, которые чувствовали усталость в возрасте Златана. И им можно было посочувствовать. Однако, я еще не видел усталости у Ибры. Мне кажется, что Златан может легко играть ещё пять лет.