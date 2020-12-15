Райола рассказал сколько лет еще может играть Златан
Агент Златана Ибрагимовича Мино Райола озвучил прогноз окончания карьеры своего 39-летнего клиента.
"Я видел достаточно футболистов, которые чувствовали усталость в возрасте Златана. И им можно было посочувствовать. Однако, я еще не видел усталости у Ибры. Мне кажется, что Златан может легко играть ещё пять лет.
Поездка в MLS была пустой тратой времени. Я о ней очень жалею. Если говорить о будущем, то возможно он возглавит УЕФА, чтобы изменить футбол", — цитирует Райолу Football Italia.
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|Команда
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|О
|1
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|26
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|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
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|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17