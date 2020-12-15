Райола рассказал сколько лет еще может играть Златан

Теги мино райолазлатан ибрагимовичмилан

Райола рассказал сколько лет еще может играть ЗлатанАгент Златана Ибрагимовича Мино Райола озвучил прогноз окончания карьеры своего 39-летнего клиента.

"Я видел достаточно футболистов, которые чувствовали усталость в возрасте Златана. И им можно было посочувствовать. Однако, я еще не видел усталости у Ибры. Мне кажется, что Златан может легко играть ещё пять лет.

Поездка в MLS была пустой тратой времени. Я о ней очень жалею. Если говорить о будущем, то возможно он возглавит УЕФА, чтобы изменить футбол", — цитирует Райолу Football Italia.

Читайте также: Златан Ибрагимович может восстановиться к матчу с "Дженоа" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 14 декабря

Главные новости дня: 14 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов