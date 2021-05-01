Райола считает, что "Реал" и "Барселона" способны купить Холанда
Мино Райола, агент нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, ответил на вопросы о потенциальном трансфере своего клиента в один из испанских грандов.
"Может ли "Реал" позволить себе Холанда? Не знаю, поскольку не изучал их ситуацию с финансами. Думаю, что да. У "Реала" есть деньги. Вообще любой клуб может позволить себе такую сделку. Вопрос в другом - может ли "Реал" позволить себе не покупать Холанда?
"Барселона"? Это сложно, но нет ничего невозможного. Всё зависит от работы президента клуба. Ситуация простая - поезд проходит мимо, и ты либо садишься в него, либо нет", - цитирует Райолу AS.
В этом сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 38 матчей, забил 37 голов и сделал 11 ассистов.
Немецкий клуб не хочет продавать норвежского бомбардира, поэтому намерен требовать за него грядущим летом 150 миллионов евро.
Не пропустите: Перес не верит в покупку Мбаппе и Холанда после провала Суперлиги. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 30 апреля
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|Боруссия Менхенгладбах
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|Вольфсбург
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|Фрайбург
|32
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
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|11
|Герта
|32
|38
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|Кельн
|32
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|Аугсбург
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|Майнц 05
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|Фортуна Дюссельдорф
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|29
|17
|Вердер Бремен
|32
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