Райола считает, что "Реал" и "Барселона" способны купить Холанда

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Райола считает, что "Реал" и "Барселона" способны купить Холанда

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Мино Райола, агент нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, ответил на вопросы о потенциальном трансфере своего клиента в один из испанских грандов.

"Может ли "Реал" позволить себе Холанда? Не знаю, поскольку не изучал их ситуацию с финансами. Думаю, что да. У "Реала" есть деньги. Вообще любой клуб может позволить себе такую сделку. Вопрос в другом - может ли "Реал" позволить себе не покупать Холанда?

"Барселона"? Это сложно, но нет ничего невозможного. Всё зависит от работы президента клуба. Ситуация простая - поезд проходит мимо, и ты либо садишься в него, либо нет", - цитирует Райолу AS.

В этом сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 38 матчей, забил 37 голов и сделал 11 ассистов.

Немецкий клуб не хочет продавать норвежского бомбардира, поэтому намерен требовать за него грядущим летом 150 миллионов евро.

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