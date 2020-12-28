Райола шантажирует "Милан" уходом Доннаруммы в клуб-конкурент

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Райола шантажирует "Милан" уходом Доннаруммы в клуб-конкурент

Переговоры о продлении контракта между "Миланом" и вратарём Джанлуиджи Доннаруммой становятся напряжёнными.

По информации Football Italia, агент голкипера Мино Райола грозит "россонери", что его клиент пополнит состав "Ювентуса" или "Интера", если клуб будет экономить на его зарплате.

Напомним, что сейчас 21-летний итальянец зарабатывает 6 миллионов евро в год. По новому соглашению "Милан" предлагает 7 миллионов, Доннарумма требует 10 миллионов.

Контракт между сторонами истекает в июне, поэтому уже с января звёздный страж ворот получит право вести переговоры с другими клубами.

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