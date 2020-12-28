Райола шантажирует "Милан" уходом Доннаруммы в клуб-конкурент
Переговоры о продлении контракта между "Миланом" и вратарём Джанлуиджи Доннаруммой становятся напряжёнными.
По информации Football Italia, агент голкипера Мино Райола грозит "россонери", что его клиент пополнит состав "Ювентуса" или "Интера", если клуб будет экономить на его зарплате.
Напомним, что сейчас 21-летний итальянец зарабатывает 6 миллионов евро в год. По новому соглашению "Милан" предлагает 7 миллионов, Доннарумма требует 10 миллионов.
Контракт между сторонами истекает в июне, поэтому уже с января звёздный страж ворот получит право вести переговоры с другими клубами.
Не пропустите: В "Милане" высказались о будущем Ибрагимовича. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Алабы
-
Месси высказался о возможном переходе в "Реал"
-
Месси не будет поддерживать никого из кандидатов в президенты "Барселоны"
-
Владелец "Стяуа" отреагировал на слухи о желании "Краснодара" купить Денниса Мана
-
1
Месси рассказал, кем видит себя после завершения карьеры
-
Цорн назвал главную проблему работы в "Спартаке"
-
Азар забил шикарный гол рабоной на тренировке "Реала"
-
1
Месси: "Понимаю, что мне нужен психолог"
-
Сёмин назвал лучшего полузащитника РПЛ в 2020 году
-
Райола шантажирует "Милан" уходом Доннаруммы в клуб-конкурент
-
Тарасов: "Я горжусь человеческими качествами Путина"
-
1
Месси восхищается Криштиану Роналду
-
Стали известны планы "Уфы" на зимнее трансферное окно
-
"Рома" может усилиться игроком сборной Украины
-
Чистяков прокомментировал своё будущее в "Зените"
-
1
Месси высказался о поражении "Барселоны" от "Баварии" со счётом 2:8
-
Милевский: "Для меня дико не выпить пивка с пацанами после игры"
-
Жена Семака: "Из-за матери решила, что мне нужно искать либо инвалида, либо алкоголика, либо болящего"
-
Тухель может возглавить "Челси"
-
Модрич восстановился после мышечной травмы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17