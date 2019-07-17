Райола: "Слухи о де Лигте в "Барселоне" - полная чушь"

Мино Райола, агент защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, заверил, что его клиент не собирался переходить в "Барселону" этим летом.

"Слухи о де Лигте в "Барселоне" - полная чушь. Журналисты пишут много ерунды. Мы говорим о лучшем молодом игроке мира. У него есть всё, чтобы стать великим", - приводит слова Райолы Goal.com.

Напомним, что в ближайшее время 19-летний голландец станет игроком "Ювентуса". Футболист уже находится в Турине. "Аякс" заработает на его трансфере 75 миллионов евро.

Де Лигт является воспитанником "божьих сыновей", за основную команду он выступал с осени 2016 года, в его активе 117 матчей и 13 забитых голов.

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