Райола собирается подписать агентский контракт с талантом "Барселоны"

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Райола собирается подписать агентский контракт с талантом "Барселоны"

Известный футбольный агент Мино Райола побывал в академии "Барселоны" и провел переговоры с игроком каталонского клуба Хави Симонсом и его отцом, сообщает Marca.

По сведениям издания, Райола может заключить с футболистом агентский договор и будет в дальнейшем вести его дела.

Видео: Подборка моментов с участием Симонса.

Стоит отметить, что 14-летний Симонс является одним из самых талантливых игроков своего поколения. 

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