Райола сообщил, что не является агентом Инсинье и не предлагал его "Барселоне"

Мино Райола рассказал, что не является агентом хавбека "Наполи" Лоренцо Инсинье.

"Я думаю, Инсинье - хороший футболист и я обычно не ошибаюсь. У Лоренцо есть агент, и пока он им остается. Мы активно работаем с Роберто (брат Лоренцо). Я надеюсь поработать с ним в будущем, на данный момент у него есть агент, но неизвестно, как ситуация может развиться в будущем.

"Барселона"? Не помню такого, чтобы я открыто предлагал его каталонскому клубу" - приводит слова Райолы Football Italia.

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