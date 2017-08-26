Райола сообщил, что не является агентом Инсинье и не предлагал его "Барселоне"

Теги наполилоренцо инсиньемино райола

Райола сообщил, что не является агентом Инсинье и не предлагал его "Барселоне"

Мино Райола рассказал, что не является агентом хавбека "Наполи" Лоренцо Инсинье.

"Я думаю, Инсинье - хороший футболист и я обычно не ошибаюсь. У Лоренцо есть агент, и пока он им остается. Мы активно работаем с Роберто (брат Лоренцо). Я надеюсь поработать с ним в будущем, на данный момент у него есть агент, но неизвестно, как ситуация может развиться в будущем.

"Барселона"? Не помню такого, чтобы я открыто предлагал его каталонскому клубу" - приводит слова Райолы Football Italia.

Читайте также: Райола назвал футболиста, способного заменить Неймара в "Барселоне". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Красно-белая" хандра продолжается: "Спартак" не смог переиграть "СКА-Хабаровск"

"Красно-белая" хандра продолжается: "Спартак" не смог переиграть "СКА-Хабаровск"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 2 6
2 Интер Милан 2 6
3 Болонья 2 4
4 Милан 1 3
5 Наполи 1 3
6 Кьево 1 3
7 Сампдория 1 3
8 Рома 2 3
9 Торино 1 1
10 Лацио 1 1
11 СПАЛ 1 1
12 Сассуоло 1 1
13 Дженоа 2 1
14 Удинезе 1 0
15 Аталанта 1 0
16 Хеллас Верона 1 0
17 Кальяри 1 0
18 Кротоне 1 0
19 Фиорентина 1 0
20 Беневенто 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов