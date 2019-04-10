Райола сообщил "Реалу" условия перехода Погба

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Райола сообщил "Реалу" условия перехода Погба

Стало известно, при каких условиях может состояться переход французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в мадридский "Реал", сообщает Le10Sport.

По сведениям издания, агент игрока Мино Райола хочет получить комиссионные в размере 18 миллионов евро. Также по размеру зарплаты Погба должен в тройку самых высокооплачиваемых игроков "Реала". Кроме того, Райола требует сохранения своей доли в размере пяти процентов от имиджевых прав игрока.

Ранее сообщалось, что "Реал" готов заплатить за 26-летнего Погба порядка 145 миллионов евро.

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