Райола сорвал трансфер Холанда в "Реал"

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд не перейдёт в "Реал" летом, утверждает Daily Mail.

По сведениям издания, королевский клуб отказался от покупки звёздного норвежца из-за требований его агента Мино Райолы.

Напомним, что в составе "шмелей" 19-летний нападающий забил 12 голов в 11 матчах. Отступные в его контракте - 75 миллионов евро.

В январе "Боруссия" купила Холанда у "Ред Булл Зальцбург" за 20 миллионов евро. Ещё 10 миллионов получила семья футболиста в качестве подписного бонуса. Райола заработал на сделке 15 миллионов - в такую сумму он оценил свои комиссионные. Из-за этого, кстати, от трансфера отказался "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Названа дата возобновления тренировок "Реала". | http://soccernews.ru