Райола сорвал трансфер Холанда в "Реал"
Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд не перейдёт в "Реал" летом, утверждает Daily Mail.
По сведениям издания, королевский клуб отказался от покупки звёздного норвежца из-за требований его агента Мино Райолы.
Напомним, что в составе "шмелей" 19-летний нападающий забил 12 голов в 11 матчах. Отступные в его контракте - 75 миллионов евро.
В январе "Боруссия" купила Холанда у "Ред Булл Зальцбург" за 20 миллионов евро. Ещё 10 миллионов получила семья футболиста в качестве подписного бонуса. Райола заработал на сделке 15 миллионов - в такую сумму он оценил свои комиссионные. Из-за этого, кстати, от трансфера отказался "Манчестер Юнайтед".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16