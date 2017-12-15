Райола: "Спортивный директор "Милана" использует Доннарумму, чтобы навредить мне"



Агент вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола заявил, что у него существует конфликт со спортивным директора клуба Массимилиано Мирабелли.

"У Мирабелли конфликт со мной. Поэтому он использует Доннарумму, чтобы навредить мне. Я не хочу устраивать цирк в СМИ и втягивать в это Джанлуиджи. Я найду время, чтобы ответить Мирабелли так, как будет нужно. Доннарумма вообще не имеет отношения к этой истории и его нечестно использовать.

Я напомню, что прошлым летом у Джиджи были отличные предложения от других клубов, но он выбрал "Милан" сердец. И я уважаю этот выбор. Сейчас Мирабелли использует эту ситуацию, чтобы отвлечь внимание от проблем "Милана". Технически это проект самого Мирабелли.

А лично я не имею ничего против клуба, а наоборот, желаю ему успеха. Хочу напомнить, что в первой команде "Милана" выступают четыре моих клиента. В моих же интересах, чтобы они добивались важных результатов с клубом", - приводит слова Райолы La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Райола добивает разрыва контракта между Доннаруммой и "Миланом".

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