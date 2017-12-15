Райола: "Спортивный директор "Милана" использует Доннарумму, чтобы навредить мне"

Теги миланджанлуиджи доннарумма

Райола: "Спортивный директор "Милана" использует Доннарумму, чтобы навредить мне"
Агент вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола заявил, что у него существует конфликт со спортивным директора клуба Массимилиано Мирабелли.

"У Мирабелли конфликт со мной. Поэтому он использует Доннарумму, чтобы навредить мне. Я не хочу устраивать цирк в СМИ и втягивать в это Джанлуиджи. Я найду время, чтобы ответить Мирабелли так, как будет нужно. Доннарумма вообще не имеет отношения к этой истории и его нечестно использовать.

Я напомню, что прошлым летом у Джиджи были отличные предложения от других клубов, но он выбрал "Милан" сердец. И я уважаю этот выбор. Сейчас Мирабелли использует эту ситуацию, чтобы отвлечь внимание от проблем "Милана". Технически это проект самого Мирабелли.

А лично я не имею ничего против клуба, а наоборот, желаю ему успеха. Хочу напомнить, что в первой команде "Милана" выступают четыре моих клиента. В моих же интересах, чтобы они добивались важных результатов с клубом", - приводит слова Райолы La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Райола добивает разрыва контракта между Доннаруммой и "Миланом".

Не пропустите: Болельщики "Милана" призывают Доннарумму уволить своего агента. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Дзюба и Шатов могут перейти в ЦСКА

Дзюба и Шатов могут перейти в ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан 16 40
2 Наполи 16 39
3 Ювентус 16 38
4 Рома 15 35
5 Лацио 15 32
6 Сампдория 15 27
7 Милан 16 24
8 Аталанта 16 23
9 Торино 16 23
10 Фиорентина 16 22
11 Болонья 16 21
12 Кьево 16 21
13 Удинезе 15 18
14 Кальяри 16 17
15 Сассуоло 16 14
16 Дженоа 16 13
17 Кротоне 16 12
18 СПАЛ 16 11
19 Хеллас Верона 16 10
20 Беневенто 16 1
Полная таблица

топ-5 тегов