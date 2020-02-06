Райола сравнил де Лигта с нефтяным танкером
Мино Райола, агент защитника "Ювентуса" Маттейса де Лигта, поделился мнением об игровых качествах своего клиента.
"Он превращается в Ночной дозор (стражи ледяной стены из сериала "Игра престолов" - примечание Soccernews). Слышал, что ему трудно в "Ювентусе", но я вижу, что Маттейс становится лучше и прогрессирует на наших глазах. Он впервые оказался в зарубежном топ-клубе, столкнулся с другой культурой. Просто Маттейс похож на нефтяной танкер. Не стоит ожидать, что он резко развернётся на 90 градусов. Он двигается постепенно. Но как только он пойдёт по курсу, его будет невозможно остановить", - приводит слова Райолы Goal.com.
Прошлым летом "Ювентус" купил 20-летнего голландца у "Аякса" за 85,5 миллионов евро.
В текущем сезоне де Лигт сыграл за "старую синьору" 22 матча во всех турнирах и забил 2 гола.
Не пропустите: Райола объяснил, почему де Лигт не перешёл в "Барселону". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|54
|2
|Интер Милан
|22
|51
|3
|Лацио
|22
|50
|4
|Аталанта
|22
|39
|5
|Рома
|22
|39
|6
|Кальяри
|22
|32
|7
|Парма
|22
|32
|8
|Милан
|22
|32
|9
|Хеллас Верона
|22
|31
|10
|Наполи
|22
|30
|11
|Болонья
|22
|30
|12
|Торино
|22
|27
|13
|Сассуоло
|22
|26
|14
|Фиорентина
|22
|25
|15
|Удинезе
|22
|24
|16
|Сампдория
|22
|20
|17
|Лечче
|22
|19
|18
|Дженоа
|22
|16
|19
|Брешия
|22
|15
|20
|СПАЛ
|22
|15