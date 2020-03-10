Райола сравнил ФИФА с коммунистическим диктатором
Известный футбольный агент Мино Райола высказал недовольство действиями ФИФА в вопросе регулирования трансферного рынка.
"ФИФА похожа на коммунистического диктатора, который говорит всем, что нужно делать. Люди уже это поняли. Хотим, чтобы правила работы стали более прозрачными. Если ФИФА хочет того же, это замечательно. Мы могли бы обсудить это, но пока что ФИФА говорит, что всё решает только она. Это просто смешно", - цитирует агента Goal.com.
В связи с этим Райола предложил создать альтернативную организацию, которая займётся управлением трансферами в мировом футболе вместо ФИФА.
"Футболу нужна новая система. Сейчас ФИФА хочет одновременно быть правительством, а также распоряжаться всеми коммерческими и правовыми делами. Это невозможно. Почему она забирает часть наших денег? В Европе мы работаем с клубами, и нет никаких проблем. Почему я должен работать через ФИФА, если есть УЕФА? Поэтому мы и решили, что с нас хватит", - добавил именитый агент.
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