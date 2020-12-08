Райола сравнил Ибрагимовича с Месси и Роналду

Мино Райола, агент шведского нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича, поделился мнением о своем клиенте.

"Когда меня спрашивают о Роналду или Месси, то я всегда выбираю португальца. Но Ибрагимович является игроком с другой планеты. Златан - самый совершенный футболист в истории. У него талант Месси и характер Роналду. Если бы при голосовании за "Золотой мяч" принимали участие все желающие, то Ибрагимович получил бы его восемь раз", - приводит слова Райолы Tuttosport.

В нынешнем сезоне 39-летний Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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