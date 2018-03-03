Райола станет агентом звезды "Наполи"

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Райола станет агентом звезды "Наполи"

Скандально известный агент Мино Райола анонсировал сотрудничество с вингером "Наполи" Лоренцо Инсинье.

Как сообщает Football Italia, в одном из интервью Райола назвал лидера неаполитанцев своим клиентом, а на уточняющий вопрос ответил, что в настоящее время футболист решает вопрос о расставании со своим нынешним агентом.

По всей видимости, после этого Инсинье прибегнет к услугам Райолы.

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