Райола: "У меня - отличные отношения с "Барселоной"

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Райола: "У меня - отличные отношения с "Барселоной"Известный нидерландский агент Мино Райола высказался о своих взаимоотношениях с каталонской "Барселоной".

"У меня сложились отличные отношения с "Барселоной". Вы можете спросить президента Бартомеу, он подтвердит, что нет ни малейших проблем между клубом и мной", - цитирует Райолу El Mundo Deportivo.

Отметим, что после ухода Златана Ибрагимовича из "Барселоны" в 2010-м году "сине-гранатовые" отказались вести дела с нидерландским агентом.

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