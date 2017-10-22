Райола: "В Ибрагимовиче есть еще лет 5-6 футбола"

Мино Райола, агент форварда "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича, заявил, что не даст своему клиенту повесить бутсы на гвоздь.

"Ибра еще может играть и играть. В нем есть еще лет 5-6 футбола. Я не позволю ему завершить карьеру. Я работаю его агентом уже несколько лет. Теперь моя очередь. Мои дети выросли, и мне нужны деньги. Мы с ним договаривались о том, что я буду работать его агентом 5 лет. Теперь мы поменяемся местами: зарплата пойдет мне, а он будет получать проценты" - приводит слова Райолы Expressen.

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