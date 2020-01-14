Райола ведёт переговоры с четырьмя клубами о переходе Лингарда

Мино Райола, новый агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда, активно работает над трудоустройством своего клиента.

По информации Express, представитель 27-летнего англичанина уже предложил его услуги четырём итальянским клубам - "Интеру", "Милану", "Наполи" и "Роме".

Атакующий хавбек, скорее всего, покинет "МЮ" уже зимой в связи со скорым приобретением конкурента по позиции в лице Бруну Фернандеша.

Рыночная стоимость Лингарда на сегодняшний день оценивается в 32 миллиона евро.

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