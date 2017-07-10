Райола вновь стал агентом Ньянга

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Райола вновь стал агентом Ньянга

Нападающий "Милана" Мбайе Ньянг договорился о возобновлении сотрудничества с агентом Мино Райолой, сообщает Calciomercato.com.

По сведениям издания, агент приступил к поиску нового клуба для футболиста в английской Премьер-лиге. Возможно, форвард перейдет в "Эвертон".

Напомним, что во второй половине минувшего сезона 22-летний Ньянг выступал за "Уотфорд" на правах аренды, провел 16 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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