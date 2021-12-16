Райола выдвинул "Барселоне" требования для трансфера Холанда

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Мино Райола, агент форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, назвал "Барселоне" требования для перехода игрока.

1. Холанд должен стать главным футболистом проекта.

2. Футболисту должны отдать 9-й номер.

3. "Барса" должна попасть в Лигу Чемпионов.

После 17 туров "Барса" идет в Ла Лиге на 8-м месте. В 1/16 финала Лиги Европы каталонцы сыграют против "Наполи".

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