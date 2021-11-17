Райола высказался о будущем де Лигта

Теги ювентусматтейс де лигтмино райола

Райола высказался о будущем де ЛигтаФото: инстаграм де Лигта/Автор неизвестен

Мино Райола, представитель голландского защитника "Ювентуса" Маттейса де Лигта высказался о будущем молодого защитника.

"Останется он или уйдет? Это нужно обсуждать в мае, а сейчас ноябрь. Сейчас не время говорить об этом", – сказал итальянский агент.

Ранее сообщалось, что Райола обговаривал переход де Лигта с "Манчестер Сити", "Челси" и "Барселоной".

Также отмечалось, что "Ювентус" продаст игрока только за 150 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в виде отступных.

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