Райола высказался о будущем Холанда

Теги боруссия дортмундэрлинг холандмино райола

Райола высказался о будущем ХоландаФото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Мино Райола, агент футболиста сборной Норвегии и "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда высказался о будущем нападающего.

"Мы думали два года. У нас есть четкое представление о том, куда следует пойти Эрлингу, и, конечно же, мы смотрим на то, что может предложить рынок. 

Если бы я этого не делал, я был бы плохим агентом. Мы можем сами влиять на рынок с таким игроком, как Эрлинг", - сказал Райола.

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