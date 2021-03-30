Райола высказался о будущем Погба

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Райола высказался о будущем Погба

Фото: инстаграм Поля Погба

Мино Райола, агент французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, заявил, что его подопечным интересуются многие топ-клубы.

"Погба является фантастически привлекательной целью для клубов со всего мира. В "Манчестер Юнайтед" также ценят Поля. Я слышал подобное и от Сульшера. Если меня спросят, смогу ли я найти новый клуб для Погда, то я отвечу, что даже мой 5-летний племянник сможет найти для него топ-клуб", - приводит слова Райолы The Athletic.

В нынешнем сезоне 28-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 30 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Ювентус" готов продать двух игроков ради Погба. | http://soccernews.ru
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