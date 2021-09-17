Райола высказался о возможном переходе Погба в "Ювентус"

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Райола высказался о возможном переходе Погба в "Ювентус"

Фото: инстаграм Поля Погба/Автор неизвестен

Мино Райола, агент французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, выразил мнение, что его подопечный может вернуться в "Ювентус".

"Контракт Поля истекает в июне. Мы поговорим с руководством "Манчестер Юнайтед" и примем решение. Погба по-прежнему любит Турин. Есть шанс, что он вернется в "Ювентус". Впрочем, это также зависит от планов клуба", — приводит слова Райолы журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 28-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" пять матчей во всех турнирах и отдал семь голевых передач.

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