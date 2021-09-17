Райола высказался об уходе Доннаруммы из "Милана"

Фото: инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы/Автор неизвестен

Мино Райола, агент итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, поделился мнением о переходе своего подопечного из "Милана" в "Пари Сен-Жермен".

"Жаль, что с Джиджи так обошлись в "Милане". С его стороны не было предательства, он сделал выбор всей своей жизни. Доннарумма мог покинуть "Милан" еще четыре года назад, но тогда он остался. Мог ли он перейти в "Ювентус"? Думаю, что в "Юве" жалеют о несостоявшемся трансфере. В ПСЖ Джиджи будет играть в основе, между ним и Навасом не будет борьбы", - приводит слова Райолы Rai Sport.

22-летний Доннарумма перешел в ПСЖ в летнее трансферное окно на правах свободного агента. За парижский клуб он провел один матч. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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