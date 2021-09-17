Райола высказался об уходе Доннаруммы из "Милана"
Фото: инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы/Автор неизвестен
Мино Райола, агент итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, поделился мнением о переходе своего подопечного из "Милана" в "Пари Сен-Жермен".
"Жаль, что с Джиджи так обошлись в "Милане". С его стороны не было предательства, он сделал выбор всей своей жизни. Доннарумма мог покинуть "Милан" еще четыре года назад, но тогда он остался. Мог ли он перейти в "Ювентус"? Думаю, что в "Юве" жалеют о несостоявшемся трансфере. В ПСЖ Джиджи будет играть в основе, между ним и Навасом не будет борьбы", - приводит слова Райолы Rai Sport.
22-летний Доннарумма перешел в ПСЖ в летнее трансферное окно на правах свободного агента. За парижский клуб он провел один матч. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17