Райола запросил у "Милана" огромные комиссионные за продление контракта с Доннаруммой

Фото твиттер Джанлуиджи Доннаруммы

Финансовые запросы агента Мино Райолы мешают переговорам между "Миланом" и вратарём Джанлуиджи Доннаруммой о новом контракте.

По информации La Gazzetta dello Sport, представитель 22-летнего футболиста требует комиссионные в размере 20 миллионов евро.

Руководство "россонери" не намерено столько платить одиозному агенту, поэтому уход голкипера в другую команду всё более вероятен.

Стоит отметить, что есть и другие разногласия в переговорах - начиная от размера зарплаты и заканчивая сроком соглашения.

В этом сезоне Доннарумма сыграл за "Милан" 47 матчей и пропустил 54 гола.

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