Райола запросил у "Милана" огромные комиссионные за продление контракта с Доннаруммой

Теги миланджанлуиджи доннаруммамино райола

Райола запросил у "Милана" огромные комиссионные за продление контракта с Доннаруммой

Фото твиттер Джанлуиджи Доннаруммы

Финансовые запросы агента Мино Райолы мешают переговорам между "Миланом" и вратарём Джанлуиджи Доннаруммой о новом контракте.

По информации La Gazzetta dello Sport, представитель 22-летнего футболиста требует комиссионные в размере 20 миллионов евро.

Руководство "россонери" не намерено столько платить одиозному агенту, поэтому уход голкипера в другую команду всё более вероятен.

Стоит отметить, что есть и другие разногласия в переговорах - начиная от размера зарплаты и заканчивая сроком соглашения.

В этом сезоне Доннарумма сыграл за "Милан" 47 матчей и пропустил 54 гола.

Не пропустите: Доннарумма может бесплатно уйти в "Барселону", но при одном условии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Опрос: Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?

Опрос: Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов