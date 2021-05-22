Райола запросил у "Милана" огромные комиссионные за продление контракта с Доннаруммой
Фото твиттер Джанлуиджи Доннаруммы
Финансовые запросы агента Мино Райолы мешают переговорам между "Миланом" и вратарём Джанлуиджи Доннаруммой о новом контракте.
По информации La Gazzetta dello Sport, представитель 22-летнего футболиста требует комиссионные в размере 20 миллионов евро.
Руководство "россонери" не намерено столько платить одиозному агенту, поэтому уход голкипера в другую команду всё более вероятен.
Стоит отметить, что есть и другие разногласия в переговорах - начиная от размера зарплаты и заканчивая сроком соглашения.
В этом сезоне Доннарумма сыграл за "Милан" 47 матчей и пропустил 54 гола.
Не пропустите: Доннарумма может бесплатно уйти в "Барселону", но при одном условии. | http://soccernews.ru
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