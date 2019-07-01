Райола заработает приличную сумму на трансфере де Лигта в "Ювентус"

Теги ювентусматтейс де лигтмино райолааякс

Райола заработает приличную сумму на трансфере де Лигта в "Ювентус"

Стало известно, сколько агент Мино Райола заработает на трансфере Маттейса де Лигта в "Ювентус".

По сведениям La Stampa, агенту достанется около 15% от стоимости трансфера, что составит примерно 11 миллионов евро. Предполагается, что игрок "Аякса" подпишет соглашение на пять лет, по которому будет получать 8 миллионов евро в год.

Отметим, что Райола и ранее получал большие комиссионные за трансферы своих клиентов. Так, в 2012 году Райола заработал 27 миллионов евро на переходе Поля Погба в "Ювентус", а уже в 2016 году он заработал 22 миллиона на возвращении Погба в "Манчестер Юнайтед".

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