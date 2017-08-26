Райола заявил, что "Милан" обещал сделать Доннарумму капитаном команды
Мино Райола, являющийся агентом голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы сообщил, что его клиент должен был стать капитаном "россонери".
"Я рад, что Доннарумма остался в "Милане". Мы уважаем его решение. Тем не менее клуб обещал Джанлуиджи капитанскую повязку. Я не имею ничего против Леонардо Бонуччи, но мы хотим понять" - приводит слова Райолы Football Italia.
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|Команда
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|О
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|Ювентус
|2
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|Интер Милан
|2
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|Болонья
|2
|4
|4
|Милан
|1
|3
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|Наполи
|1
|3
|6
|Кьево
|1
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|7
|Сампдория
|1
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|Рома
|2
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|Торино
|1
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|Лацио
|1
|1
|11
|СПАЛ
|1
|1
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|Сассуоло
|1
|1
|13
|Дженоа
|2
|1
|14
|Удинезе
|1
|0
|15
|Аталанта
|1
|0
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|Хеллас Верона
|1
|0
|17
|Кальяри
|1
|0
|18
|Кротоне
|1
|0
|19
|Фиорентина
|1
|0
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|Беневенто
|2
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