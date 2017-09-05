Райола: "Жду извинений от фанатов "Милана"

Известный нидерландский агент Мино Райола высказался о ситуации с продлением контракта своего клиента Джанлуиджи Доннаруммы с итальянским "Миланом".

" Мы остались в "Милане", потому что таким было желание парня, и ничего больше. Многие пытались заполучить его до закрытия трансферного окна, и теперь я жду извинений от той небольшой части поклонников "Милана", а также некоторых журналистов, которые подвергли сомнению преданность этого парня. Все недооценили Доннарумму, но никто не извинился. Информация же о том, что мы требовали сделать его капитаном, является неправдой ", - цитирует Райолу Don Balon.

Напомним, Райола назвал лучшего итальянского нападающего. | soccernews.ru