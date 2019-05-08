Райоле на три месяца запретили вести агентскую деятельность
Объединение спортивных агентов под эгидой Федерации футбола Италии на три месяца отстранило от работы Мино Райолу, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, причина такого решения не разглашается. Ранее у Райолы был конфликт с Федерацией футбола Италии.
Напомним, что Райола ведет дела таких известных футболистов, как: Марио Балотелли, Лоренцо Инсинье, Мойзе Кин, Поль Погба, Златан Ибрагимович и Матейс де Лигт.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|35
|73
|3
|Интер Милан
|35
|63
|4
|Аталанта
|35
|62
|5
|Милан
|35
|59
|6
|Рома
|35
|59
|7
|Торино
|35
|57
|8
|Лацио
|35
|55
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|35
|40
|13
|Фиорентина
|35
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Дженоа
|35
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15