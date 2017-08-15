Райт назвал поведение Косты "позорным"

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Райт назвал поведение Косты "позорным"Бывший нападающий сборной Англии Иан Райт выразил возмущение поведением форварда "Челси" Диего Косты.

"Я не понимаю, как игроки могут так себя вести. Поведение Диего Косты позорно. 

Наверняка что-то произошло, если в клубе решили избавиться от такого футболиста. Но я не понимаю, почему нужно избавляться от игрока, забивающего по 20 голов за сезон. Для меня это кажется бессмысленным", - сказал он.

Напомним, что футболиста оштрафовали за нарушение дисциплины. | http://soccernews.ru

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