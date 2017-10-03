Райт назвал возможного преемника Венгера в "Арсенале"

Экс-форвард "Арсенала" Иан Райт считает, что главный тренер "Бернли" Шон Дайш мог бы стать преемником Арсена Венгера у руля "канониров".

"Я считаю, что Дайш тот, кому в определённый момент надо будет сделать шаг вперёд, чтобы выйти на новый уровень. Он должен будет возглавить клуб, который постоянно будет играть в Европе. Я бы посмотрел на Дайша в "Арсенале" вместо Венгера. Но разве руководство клуба даст ему шанс занять этот пост? Не думаю, что это случится" - цитирует Райта BBC.

Напомним, что контракт Венгера с "Арсеналом" рассчитан до лета 2019 года.

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