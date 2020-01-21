Райт раскритиковал Сульшера из-за травмы Рэшфорда
Известный в прошлом английский футболист Иан Райт обвинил наставника "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннара Сульшера в травме форварда Маркуса Рэшфорда.
Напомним, что у 22-летнего футболиста выявлен стрессовый перелом спины, в связи с чем он пропустит не менее шести недель.
"Сульшер сказал, что знал о проблемах Рэшфорда, но всё равно выпустил его играть против "Вулверхэмптона". Теперь он надолго потерял одного из самых важных и перспективных игроков. Сульшер должен вернуть "МЮ" былые позиции, в связи с чем испытывает колоссальное давление. Он думал больше о себе, чем об игроке. Он поставил себя выше здоровья Рэшфорда. И ему это аукнулось", - цитирует Райта BBC.
В текущем сезоне Рэшфорд сыграл за "МЮ" 31 матч, забил 19 голов и сделал 5 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|23
|48
|3
|Лестер Сити
|23
|45
|4
|Челси
|23
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|23
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Кристал Пэлас
|23
|30
|10
|Арсенал Лондон
|23
|29
|11
|Эвертон
|23
|29
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|29
|13
|Саутгемптон
|23
|28
|14
|Бернли
|23
|27
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|25
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|17
|Уотфорд
|23
|23
|18
|Астон Вилла
|23
|22
|19
|Борнмут
|23
|20
|20
|Норвич Сити
|23
|17