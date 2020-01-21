Райт раскритиковал Сульшера из-за травмы Рэшфорда

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Райт раскритиковал Сульшера из-за травмы Рэшфорда

Известный в прошлом английский футболист Иан Райт обвинил наставника "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннара Сульшера в травме форварда Маркуса Рэшфорда.

Напомним, что у 22-летнего футболиста выявлен стрессовый перелом спины, в связи с чем он пропустит не менее шести недель.

"Сульшер сказал, что знал о проблемах Рэшфорда, но всё равно выпустил его играть против "Вулверхэмптона". Теперь он надолго потерял одного из самых важных и перспективных игроков. Сульшер должен вернуть "МЮ" былые позиции, в связи с чем испытывает колоссальное давление. Он думал больше о себе, чем об игроке. Он поставил себя выше здоровья Рэшфорда. И ему это аукнулось", - цитирует Райта BBC.

В текущем сезоне Рэшфорд сыграл за "МЮ" 31 матч, забил 19 голов и сделал 5 ассистов.

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