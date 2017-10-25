Райт: "Уолкотту нужно уходить из "Арсенала"



Бывший нападающий "Арсенала" Иан Райт считает, что форварду лондонцев Тео Уолкотту нужно сменить клуб.

"Мне кажется, что Уолкотту нужно уходить из "Арсенала". Так будет лучше для него самого. Не думаю, что у него есть будущее в "Арсенале", так как он выходит на поле только в Лиге Европы и Кубках. Ему необходимо двигаться дальше и сменить клуб", - приводит слова Райта Sky Sports.

В этом сезоне 28-летний Уолкотта провел за "Арсенал" 9 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

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