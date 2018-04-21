Райт: "Я уверен, что Венгер был уволен, но он уходит с высоко поднятой головой"

Экс-форвард "Арсенала" Иан Райт поделился мыслями относительно решения главного тренера "канониров" Арсена Венгера покинуть свой пост.

"Арсен Венгер - человек принципов и чести. Вот почему я уверен, что он был уволен, а не ушёл в отставку. После всех оскорблений и язвительных насмешек Арсен не мог уйти до конца срока контракта. Грустно, что дело дошло до такого. Я не думаю, что мы когда-нибудь узнаем, кто несёт ответственность за это решение, потому что они будут прятаться друг за друга. Что-то не сходится. Он проводит пресс-конференцию без единого намёка, а потом уходит. Но Арсен делает это с высоко поднятой головой. Он заслуживает того, чтобы с ним простились, как с легендой. Мы все ему многим обязаны" - цитирует Райта Goal.com.

Напомним, что 68-летний Венгер тренирует "Арсенал" с 1996 года. Под его руководством "канониры" выиграли 17 трофеев.

Не пропустите: Манчини прокомментировал решение Венгера уйти из "Арсенала". | http://soccernews.ru