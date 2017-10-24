Раз лидер, два лидер: "Манчестер Сити" сразится в Кубке Лиги с "Вулверхэмптоном"

"Манчестер Сити" – "Вулверхэмптон"

Стадион: "Этихад" (Манчестер, Англия)

Начало матча: 22:00

Арбитр: Кевин Фрэнд (Лестершир)

Вторничным вечером на "Этихаде" состоится матч в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. Хозяева поля, лидер Премьер-лиги – "Манчестер Сити" будет принимать ведущую команду Чемпионшипа – "Вулверхэмптон". Мнения по поводу фаворита этой встречи не могут разниться. И, тем не менее, будет интересно посмотреть, что "волки" смогут противопоставить лучшей на данный момент атакующей команде Европы.

Лидер чемпионата Англии в особом представлении не нуждается. Успехи команды Хосепа Гвардиолы сейчас на слуху у каждого маломальского болельщика. Что и говорить, "горожане" на данный момент одержали 11 побед кряду во всех турнирах вместе взятых. Больше половины из них (6) были добыты с крупным счетом. В общем, игрой "Манчестер Сити" любуется весь Старый Свет. Сейчас в противостоянии с этим коллективом назвать его соперника фаворитом встречи не представляется возможным. Однако Кубок Лиги – специфический турнир, к которому не все команды сильнейшего дивизиона относятся однозначно. Из-за плотного графика Гвардиола, с большой долей вероятности, выставит на эту игру полурезервный состав, дав отдохнуть некоторым лидерам. В этом и кроется, пусть и мизерный, но все-таки шанс гостей. Отметим, что в третьем раунде турнира, с которого начал свой путь "Манчестер Сити", лидер Премьер-лиги обыграл на выезде "Вест Бромвич" со счетом 2:1.

А что же собой представляет "Вулверхэмптон"? На данный момент эта команда возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа. Также "волки" мoгyт пoxвacтaть caмoй peзyльтaтuвнoй aтaĸoй в Лиге – 24 гoлa в 13 тypах. В семи последних встречах команда Эспириту Санту добыла 6 побед, но большинство из них измерялись разницей в один мяч. В минувшую субботу "Вулверхэмптон" обыграл на своем поле "Престон" со счетом 3:2. Хозяева побеждали 3:0 к 65-й минуте, но расслабились, и чуть было не упустили три очка. В предыдущем раунде Кубка лиги "волки" были сильнее клуба «Бристоль». Девяносто минут матча закончились нулевой ничьей. В дополнительное же время хозяева забили единственный мяч, который вывел их в 1/8 финала.

Отметим, что в последний раз соперники встречались между собой в сезоне 2011/12. Тогда "Ман Сити" выиграл со счетом 3:1 на своем поле и 2:0 в гостях.

Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Вулверхэмптона":

"Манчестер Сити" выиграл последних 4 матча у "Вулверхэмптона"

Последний раз в Кубке Лиги команды встречались шесть лет назад – 26 октября 2011 года, в том матче "горожане" отпраздновали победу в гостях со счетом 5:2

Победная серия "МанСити" составляет 11 матчей

"Вулверхэмптон" является лучшей атакующей командой Чемпионшипа

Ориентировочные составы на игру:

"Манчестер Сити": Браво – Мангаля, Данило, Стоунз, Сане, Силва, Стерлинг, Гюндоган, Делф, Туре, Жезус.

"Вулверхэмптон": Ради – Батт, Коди, Родерик, Дуглас, Сесс, Невеш, Доэрти, Жота, Бонатини, Кавалейру.

Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Вулверхэмптон":

Букмекеры явным фaвopuтoм пpeдcтoящeгo пoeдuнĸa cчuтaют "Maнчecтep Cuтu", пpeдлaгaя пocтaвuть нa ycпex "гopoжaн" зa 1.09. Huчья жe oцeнuвaeтcя в 8.85, a пoбeдa "Βyлвepxэмптoнa" в 16.00 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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