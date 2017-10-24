Раз лидер, два лидер: "Манчестер Сити" сразится в Кубке Лиги с "Вулверхэмптоном"
"Манчестер Сити" – "Вулверхэмптон"
Стадион: "Этихад" (Манчестер, Англия)
Начало матча: 22:00
Арбитр: Кевин Фрэнд (Лестершир)
Вторничным вечером на "Этихаде" состоится матч в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. Хозяева поля, лидер Премьер-лиги – "Манчестер Сити" будет принимать ведущую команду Чемпионшипа – "Вулверхэмптон". Мнения по поводу фаворита этой встречи не могут разниться. И, тем не менее, будет интересно посмотреть, что "волки" смогут противопоставить лучшей на данный момент атакующей команде Европы.
Лидер чемпионата Англии в особом представлении не нуждается. Успехи команды Хосепа Гвардиолы сейчас на слуху у каждого маломальского болельщика. Что и говорить, "горожане" на данный момент одержали 11 побед кряду во всех турнирах вместе взятых. Больше половины из них (6) были добыты с крупным счетом. В общем, игрой "Манчестер Сити" любуется весь Старый Свет. Сейчас в противостоянии с этим коллективом назвать его соперника фаворитом встречи не представляется возможным. Однако Кубок Лиги – специфический турнир, к которому не все команды сильнейшего дивизиона относятся однозначно. Из-за плотного графика Гвардиола, с большой долей вероятности, выставит на эту игру полурезервный состав, дав отдохнуть некоторым лидерам. В этом и кроется, пусть и мизерный, но все-таки шанс гостей. Отметим, что в третьем раунде турнира, с которого начал свой путь "Манчестер Сити", лидер Премьер-лиги обыграл на выезде "Вест Бромвич" со счетом 2:1.
А что же собой представляет "Вулверхэмптон"? На данный момент эта команда возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа. Также "волки" мoгyт пoxвacтaть caмoй peзyльтaтuвнoй aтaĸoй в Лиге – 24 гoлa в 13 тypах. В семи последних встречах команда Эспириту Санту добыла 6 побед, но большинство из них измерялись разницей в один мяч. В минувшую субботу "Вулверхэмптон" обыграл на своем поле "Престон" со счетом 3:2. Хозяева побеждали 3:0 к 65-й минуте, но расслабились, и чуть было не упустили три очка. В предыдущем раунде Кубка лиги "волки" были сильнее клуба «Бристоль». Девяносто минут матча закончились нулевой ничьей. В дополнительное же время хозяева забили единственный мяч, который вывел их в 1/8 финала.
Отметим, что в последний раз соперники встречались между собой в сезоне 2011/12. Тогда "Ман Сити" выиграл со счетом 3:1 на своем поле и 2:0 в гостях.
Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Вулверхэмптона":
"Манчестер Сити" выиграл последних 4 матча у "Вулверхэмптона"
Последний раз в Кубке Лиги команды встречались шесть лет назад – 26 октября 2011 года, в том матче "горожане" отпраздновали победу в гостях со счетом 5:2
Победная серия "МанСити" составляет 11 матчей
"Вулверхэмптон" является лучшей атакующей командой Чемпионшипа
Ориентировочные составы на игру:
"Манчестер Сити": Браво – Мангаля, Данило, Стоунз, Сане, Силва, Стерлинг, Гюндоган, Делф, Туре, Жезус.
"Вулверхэмптон": Ради – Батт, Коди, Родерик, Дуглас, Сесс, Невеш, Доэрти, Жота, Бонатини, Кавалейру.
Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Вулверхэмптон":
Букмекеры явным фaвopuтoм пpeдcтoящeгo пoeдuнĸa cчuтaют "Maнчecтep Cuтu", пpeдлaгaя пocтaвuть нa ycпex "гopoжaн" зa 1.09. Huчья жe oцeнuвaeтcя в 8.85, a пoбeдa "Βyлвepxэмптoнa" в 16.00 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Также читайте! "Суонси" и "Манчестер Юнайтед" разыграют путевку в четвертьфинал Кубка Лиги
опрос
Лента новостей
-
На Анчелотти появился новый претендент
-
"Атлетико" интересуется защитником "Интера"
-
"Вест Хэм" намерен пригласить Нагельсмана
-
Гари Невилл хочет тренировать "Эвертон"
-
"Милан" прекратил сотрудничество с "Adidas"
-
Обамеянг не сыграет с "Магдебургом"
-
Тухель готов возглавить "Эвертон"
-
Де Брюйне продлит контракт с "Манчестер Сити"
-
"Порту" намерен продать Касильяса
-
"Лестер" определился с новым главным тренером
-
Куман прокомментировал своё увольнение из "Эвертона"
-
Переход Мины в "Барселону" под угрозой срыва
-
Монтелла: "Состав "Милана" на многое способен"
-
Гендиректор "Крыльев Советов" опроверг слухи о возможной отставке Тихонова
-
"Реал" опасается провокаций в Каталонии
-
Виллаш-Боаш рассказал о несостоявшихся переходах Фалькао и Моутинью в "Зенит"
-
"Эвертон" определился с новым наставником команды
-
Джикия назвал самого техничного игрока "Спартака"
-
Неймар: "Возможно, в следующем году буду ближе к тому, чтобы выиграть награду лучшему игроку мира"
-
Игроки "Челси" выразили недовольство работой Конте
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|9
|25
|2
|Манчестер Юнайтед
|9
|20
|3
|Тоттенхэм
|8
|17
|4
|Челси
|9
|16
|5
|Арсенал Лондон
|9
|16
|6
|Уотфорд
|9
|15
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|14
|8
|Ливерпуль
|8
|13
|9
|Бернли
|9
|13
|10
|Саутгемптон
|9
|12
|11
|Хаддерсфилд Таун
|9
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|11
|13
|Вест Бромвич Альбион
|9
|10
|14
|Лестер Сити
|9
|9
|15
|Суонси Сити
|9
|8
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|8
|17
|Сток Сити
|9
|8
|18
|Эвертон
|9
|8
|19
|Борнмут
|9
|7
|20
|Кристал Пэлас
|9
|3