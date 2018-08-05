Разборки на Песчаной улице: ЦСКА сразится с "Ростовом" во втором туре РПЛ

ЦСКА – "Ростов"

Стадион: "ВЭБ Арена" (Москва)

Начало матча: 19:00

Главный арбитр: Евгений Турбин (Дмитров)

5 августа на московском стадионе "ВЄБ Арена", который располагается на Третьей Песчаной улице, армейская банда Виктора Гончаренко, или же просто ЦСКА, скрестит мечи с ростовской группировкой Валерия Карпина, во главе которой стоят три исландских столба с труднопроизносимыми для российского зрителя фамилиями. Да, все это о завтрашнем матче между ЦСКА и "Ростовом", который продолжит программу второго тура РПЛ.

На прошлой игровой недели "Ростов" Валерия Карпина сыграл немного удачливей, чем ЦСКА, и, в отличии от армейцев, смог взять свои первые три очка в чемпионате. Хотя не сказать, что игра с "Ахматом" получилась такой уж искрометной. Конечно, гол Сигурдарсона пришелся ко двору, а в остальном эта была борьба в стиле Чемпионшипа, или, если угодно, стандартный матч РПЛ последних лет.

У ЦСКА не получилось и того! Они хоть и владели инициативой в матче с "Крыльями Советов", но материализовать ее хотя бы в один забитый гол так и не смогли. Таким образом, после первого тура мы имеем следующую картину: "Ростов" идет наверху как команда, которая еще не теряла очков, а ЦСКА плетется где-то в середине. Но не стоит забывать, что это лишь вторая игровая неделя и любые турнирные расклады временные и в меру условные.

С момента образования Российской Федерации ЦСКА и "Ростов" сыграли между собой 50 официальных матчей: 29 раз побеждали московские армейцы, ростовчанам удалось огорчить "солдат" лишь 12 раз. Еще 9 встреч закончились вничью. Исторический перевес не должен быть удивительным, ведь ЦСКА лишь раз заканчивало чемпионат за пределами заветной тройки, в то время как "Ростов" лишь раз туда попадал.

Что же нас ожидает завтра? Не думаем, что встреча будет очень отличатся от матча ЦСКА – "Крылья Советов". Перевес однозначно будет на стороне армейцев, которые попытаются пробить исландскую пару центральных защитников ростовчан. Те в свою очередь, безусловно, будут не против посидеть около своих ворот, а потом убежать в быструю контратаку. Плюс, не стоить забывать о стандартах. Возможно, написанное далее может показаться немного утрированным, но стандартные положение – это то, на что команда с юга России должна чуть ли не молиться. Такая уж сегодня РПЛ!

Главный вопрос дня: сыграет ли Абель Эрнандес? Ответ: возможно обстоятельства вынудят Гончаренко выпустить его, но, скорее всего, это актив уже на следующие матчи. Да и потом, уругваец только прибыл в Москву и лишь несколько раз потренировался со своими новыми партнерами. Ну куда ему играть?

Интересные факты перед противостоянием ЦСКА и "Ростова"

Последний раз "Ростов" обыгрывал ЦСКА 2 октября 2016 года – 2:0.

Последний раз "Ростов" побеждал ЦСКА в Москве в 2009 году. С тех пор команда провела 8 матчей в гостях у московских армейцев, 7 раз проиграла и 1 раз сыграла вничью.

ФК "Ростов" еще никогда не забивал на "ВЭБ Арене". В двух матча были зафиксированы результаты 2:0 и 0:0.

Валерий Карпин и Виктор Гончаренко лишь раз противостояли друг другу как тренера. Это случилось в 24 туре прошлого розыгрыша чемпионата России. Тогда наставник армейцев оказался сильнее – 1:2.

ЦСКА под руководством Гончаренко не проигрывает уже 9 официальных матчей подряд.

В последних 6 официальных матчах у руля "Ростова" Валерий Карпин добыл 4 победы.

Последние 7 матчей между ЦСКА и "Ростовом" закончились с общим счетом 7:7.

Ориентировочные составы

ЦСКА: Акинфеев – Бекао, Магнуссон, Чернов – Фернандес, Бийол, Набабкин, Щенников – Еферемов, Бистрович, Чалов.

"Ростов": Абаев – Сигурдссон, Ингасон, Вилюш – Паршивлюк, Юсупов, Гацкан, Скопинцев – Ионов, Калачев, Сигурдарсон.

Прогноз на матч

Московские армейцы уже потеряли очки в первом туре, так что вторая оплошность закрепит их в середине турнирной таблицы и на 4 очка отодвинет от лидирующих позиций. Такой сценарий Виктору Гончаренко никак не подходит. Но и Валерий Карпин, который свой первый матч в новом сезоне выиграл, не намерен так просто отдавать заветные очки и лидерские позиции после двух туров. Так что на поле ожидается ожесточенная борьба, которая, вполне возможно, большую часть времени будет проходить в центре поля. Но все же фактор родных стен должен помочь армейцам подловить ростовчан на ошибке и где-то забить тот самый заветный гол. Счет 1:0 в пользу ЦСКА мог бы стать логическим завершением сегодняшнего матча.

Букмекеры тоже отдают предпочтение победе армейцев. Коэффициент на их триумф равняется 2. Ничья чуть менее вероятна – 3,2. В случае сенсационной победы "Ростова" поставленные деньги можно будет умножить в 4,3 раза.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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