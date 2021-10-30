"Разделал под орех": Боярский прокомментировал разгромные победы "Зенита" над "Спартаком" и "Динамо"

Фото инстаграм Михаила Боярского

Известный артист Михаил Боярский, являющийся болельщиком "Зенита", высказался о двух подряд крупных победах питерской команды в матчах с клубами из Москвы.

Напомним, что на прошлых выходных "сине-бело-голубые" уничтожили "Спартак" (7:1), а в пятницу разгромили "Динамо" (4:1).

"Лучше не бывает, слова тут излишни. Посмотрите, как "Зенит" играет со столичными командами. Разделали их под орех. Сомнений сегодня не было, была тревога в начале второго тайма. Будем считать, что это была тактическая уловка как у боксёров - сделали вид, что устали, а потом отправили в нокаут. Это сегодня и произошло. Забили четыре, а могли и больше. У "Динамо" не было шансов. То, что они забили - везение.

Считаю, "Зенит" недосягаем. Бесспорно, он уже чемпион. Практически невозможно представить команду, которая способна составить конкуренцию. "Зенит" спокойно может быть чемпионом до своего столетия", - сказал Боярский.

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