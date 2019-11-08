Раздевалка "Краснодара" после матча с "Трабзонспором" (фото)

"Краснодар" в домашнем матче Лиги Европы переиграл "Трабзонспор" в 4-м туре группового этапа со счетом 3:1.

После окончания встречи игроки выложили в инстаграм фото празднования победы.

В составе "Краснодара" дубль оформил Мануэл Фернандеш, голом отметился Иван Игнатьев.

Таким образом, в турнирной таблице группы C "Краснодар" с 6 баллами занимает 3 место. "Трабзонспор" замыкает группу, имея в активе 1 очко.

28 ноября "Краснодар" сыграет с "Базелем", а "Трабзонспор" встретится с "Хетафе".

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