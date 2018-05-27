Раздевалка "Реала" после победы в Лиге Чемпионов

Теги реал мадридливерпуль

Раздевалка "Реала" после победы в Лиге Чемпионов

Мадридский "Реал" в финале Лиги Чемпионов обыграл "Ливерпуль" со счётом 3:1 и в третий раз кряду стал обладателем трофея.

Предлагаем посмотреть, что творилось в раздевалке "сливочных" после очередного еврокубкового триумфа.

Не пропустите: Церемония награждения "Реала" за победу в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru

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