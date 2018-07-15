Раздевалка сборной Франции перед финалом ЧМ-2018: опубликованы фото

Появились фотографии раздевалки сборной Франции перед финальным матчем Чемпионата Мира-2018 против Хорватии.

Напомним, что матч состоится сегодня, 15 июля и начнется в 18:00 мск.

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