Раздевалка сборной Хорватии перед финалом ЧМ-2018: опубликованы фото

Официальный твиттер сборной Хорватии опубликовал фотографии раздевалки команды перед финальным матчем Чемпионата Мира-2018 против Франции.

Напомним, что матч состоится сегодня, 15 июля и начнется в 18:00 мск.

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