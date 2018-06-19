Раздевалка сборной России после победы над Египтом: опубликовано фото

Футболисты сборной России опубликовали фото из раздевалки после победного матча второго тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 с Египтом (3:1).

В этом поединке победу россиянам принесли голы Дениса Черышева и Артема Дзюбы, а также автогол египтянина Ахмеда Фатхи.

Эта победа практически гарантировала России выход в плей-офф ЧМ-2018.

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