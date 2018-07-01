Вот как выглядела раздевалка сборной Уругвая после победы над Португалией в матче 1/8 финала ЧМ-2018. Фотографию в своём инстаграме опубликовал защитник "небесно-голубых" Диего Годин.

Uruguay noma!!! Публикация от Diego Godín (@diegogodin) 30 Июн 2018 в 1:30 PDT

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