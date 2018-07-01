Раздевалка сборной Уругвая после победы над Португалией

Теги уругвайпортугалиядиего годин

Раздевалка сборной Уругвая после победы над Португалией

Вот как выглядела раздевалка сборной Уругвая после победы над Португалией в матче 1/8 финала ЧМ-2018. Фотографию в своём инстаграме опубликовал защитник "небесно-голубых" Диего Годин.

 

Uruguay noma!!!

Публикация от Diego Godín (@diegogodin)

Не пропустите отчёт о матче Уругвай - Португалия. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Продолжить победную поступь: Хорватия сразится с Данией

Продолжить победную поступь: Хорватия сразится с Данией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов