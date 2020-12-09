Разгром "Барселоны", героическая ничья "Краснодара", неудача "Зенита": результаты Лиги Чемпионов 8 декабря
8 декабря состоялись матчи 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. "Барселона" дома с крупным счетом проиграла "Ювентусу", "Краснодар" в гостях добился почетной ничьей с "Челси", "Зенит" на своем поле потерпел поражение от дортмундской "Боруссии".
Группа Е
"Челси" Англия – "Краснодар" Россия - 1:1 (1:1)
Голы: Кабелла, 24 - 0:1, Жоржиньо, 28 (с пенальти) - 1:1
"Ренн" Франция – "Севилья" Испания - 1:3 (0:2)
Голы: Кунде, 32 - 0:1, Эн-Несири, 45 - 0:2, Эн-Несири, 81 - 0:3, Рюттер, 86 (с пенальти) - 1:3
Положение команд: "Челси" - 14, "Севилья" - 13, "Краснодар" - 5, "Ренн" - 1.
Группа F
"Зенит" Россия – "Боруссия" Дортмунд Германия - 1:2 (1:0)
Голы: Дриусси, 16 - 1:0, Пищек, 68 - 1:1, Витцель, 78 - 1:2
"Лацио" Италия – "Брюгге" Бельгия - 2:2 (2:1)
Голы: Корреа, 12 - 1:0, Вормер, 15 - 1:1, Иммобиле, 27 (с пенальти) - 2:1, Ванакен, 76 - 2:2
Положение команд: "Боруссия" - 13, "Лацио" - 10, "Брюгге" - 8, "Зенит" - 1.
Группа G
"Барселона" Испания – "Ювентус" Италия - 0:3 (0:2)
Голы: Роналду, 13 (с пенальти) - 0:1, Маккенни, 20 - 0:2, Роналду, 52 (с пенальти) - 0:3
"Динамо" Украина – "Ференцварош" Венгрия - 1:0 (0:0)
Гол: Попов, 60 - 1:0
Положение команд: "Ювентус", "Барселона" - 15, "Динамо" - 4, "Ференцварош" - 1.
Группа Н
"РБ Лейпциг" Германия – "Манчестер Юнайтед" Англия - 3:2 (2:0)
Голы: Анхелиньо, 2 - 1:0, Айдара, 13 - 2:0, Клюйверт, 69 - 3:0, Бруну Фернандеш, 80 (с пенальти) - 3:1, Погба, 82 - 3:2
Положение команд: "РБ Лейпциг" - 12, ПСЖ - 9 (5), "Манчестер Юнайтед" - 9, "Истанбул Башакшехир" - 3 (5).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4