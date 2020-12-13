Разгром "Боруссии", "Байер" обгоняет всех: все результаты 11 тура Бундеслиги

Завершились все матчи 11-го тура немецкой Бундеслиги.



"Боруссия" в отсутствии Холанда разгромно уступает "Штутгарту". "Бавария" оступается в Берлине и отдает первое место "Байеру".



Результаты тура:

"Вольфсбург" - "Айнтрахт" Ф - 2:1

"Фрайбург" - "Арминия" - 2:0

"РБ Лейпциг" - "Вердер" - 2:0

"Майнц" - "Кёльн" - 0:1

"Боруссия" М - "Герта" - 1:1

"Боруссия" Д - "Штутгарт" - 1:5

"Унион Берлин" - "Бавария" - 1:1

"Аугсбург" - "Шальке" - 2:2

Байер" - "Хоффенхайм" - 4:1



Турнирная таблица: "Байер" (25), "Бавария" (24), "РБ Лейпциг" (24), "Вольфсбург" (21), "Боруссия" Д (19), "Унион Берлин" (17), "Боруссия" М (17), "Штутгарт" (17), "Айнтрахт" (13), "Аугсбург" (13), "Хоффенхайм" (12), "Герта" (12), "Вердер" (11), "Фрайбург" (11), Кельн" (10), "Арминия" (7), "Майнц" (5), "Шальке" (4).



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