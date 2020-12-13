Разгром "Боруссии", "Байер" обгоняет всех: все результаты 11 тура Бундеслиги

Теги байер леверкузенбавария мюнхенборуссия дортмунд

Разгром "Боруссии", "Байер" обгоняет всех: все результаты 11 тура БундеслигиЗавершились все матчи 11-го тура немецкой Бундеслиги.

"Боруссия" в отсутствии Холанда разгромно уступает "Штутгарту". "Бавария" оступается в Берлине и отдает первое место "Байеру".

Результаты тура:

"Вольфсбург" - "Айнтрахт" Ф - 2:1
"Фрайбург" - "Арминия" - 2:0
"РБ Лейпциг"  - "Вердер" - 2:0
"Майнц" - "Кёльн" - 0:1
"Боруссия" М - "Герта" - 1:1
"Боруссия" Д - "Штутгарт" - 1:5
"Унион Берлин" - "Бавария" - 1:1
"Аугсбург" - "Шальке" - 2:2
Байер" - "Хоффенхайм" - 4:1

Турнирная таблица: "Байер" (25), "Бавария" (24), "РБ Лейпциг" (24), "Вольфсбург" (21), "Боруссия" Д (19), "Унион Берлин" (17), "Боруссия" М (17), "Штутгарт" (17), "Айнтрахт" (13),  "Аугсбург" (13), "Хоффенхайм" (12), "Герта" (12), "Вердер" (11), "Фрайбург" (11), Кельн" (10), "Арминия" (7), "Майнц" (5), "Шальке" (4).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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