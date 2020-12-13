Разгром "Боруссии", "Байер" обгоняет всех: все результаты 11 тура Бундеслиги
Завершились все матчи 11-го тура немецкой Бундеслиги.
"Боруссия" в отсутствии Холанда разгромно уступает "Штутгарту". "Бавария" оступается в Берлине и отдает первое место "Байеру".
Результаты тура:
"Вольфсбург" - "Айнтрахт" Ф - 2:1
"Фрайбург" - "Арминия" - 2:0
"РБ Лейпциг" - "Вердер" - 2:0
"Майнц" - "Кёльн" - 0:1
"Боруссия" М - "Герта" - 1:1
"Боруссия" Д - "Штутгарт" - 1:5
"Унион Берлин" - "Бавария" - 1:1
"Аугсбург" - "Шальке" - 2:2
Байер" - "Хоффенхайм" - 4:1
Турнирная таблица: "Байер" (25), "Бавария" (24), "РБ Лейпциг" (24), "Вольфсбург" (21), "Боруссия" Д (19), "Унион Берлин" (17), "Боруссия" М (17), "Штутгарт" (17), "Айнтрахт" (13), "Аугсбург" (13), "Хоффенхайм" (12), "Герта" (12), "Вердер" (11), "Фрайбург" (11), Кельн" (10), "Арминия" (7), "Майнц" (5), "Шальке" (4).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20