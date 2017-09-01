Разгром как мотивация: Сборная Дании уничтожила Польшу

Сборная Польши практически обеспечила себе первое место в отборочной группе Е, однако условное поражение в матче с датчанами могло немного пошатнуть ее положение. Скандинавы, выходя на матч, уже знали о том, что сборная Черногории обыграла Казахстан и закрепилась на втором месте группы с отрывом в три очка. Первый матч сборных Польши и Дании состоялся в октябре прошлого года в Варшаве, тогда хозяева чуть было не упустили свое преимущество, но все равно победили – 3:2.

Очень активно начала матч сборная Дании и уже в самом дебюте встречи чуть было не забила: после розыгрыша с центра поля мяч был отправлен к штрафной соперников, в результате Корнелиус метров с 20-ти наносил очень опасный удар под перекладину ворот Фабиански, с которым голкипер гостей все же справился. Вскоре датчане полностью завладели инициативой и в концовке первой трети тайма счет был открыт: после подачи с углового Эриксена мяч полетел в район одиннадцатиметровой отметки, где Дилейни без особого сопротивления вколотил сферу в ворота – 1:0.

Постепенно начали приходить в себя поляки, стали больше владеть мячом, однако тут же чуть не пропустили вновь: Эриксен после подачи с фланга опасно пробивал головой по воротам Фабиански, но мяч полетел выше. А под самый занавес тайма хозяева все же добились своего: Йоргенсен отправил в прорыв по правому краю штрафной Эриксена, который добежал до кромки и выдал великолепный пас на Корнелиуса, последний без труда вколотил мяч в ворота – 2:0.

В начале второго тайма поляки стали прижимать хозяев к их воротам, однако опасных атак не было. Датчане же без особых проблем играли по счету. А вскоре на исходе пятнадцати минут уже второго тайма Эриксен на правом углу штрафной покрутился перед двумя соперниками и исполнил подачу в штрафную, первым на мяче был Фабиански, однако выбил он его прямо на ногу Йоргенсену, который вторым касанием довел счет в матче до разгромного – 3:0. В дальнейшем датчане спокойно оборонялись, и казалось, что главным моментом оставшегося игрового времени так и останется выход на замену Никласа Бендтнера. Однако на 80-й минуте Эриксен добил поляков: после паса от Систо датчанин сместился в центр и обводящим ударом пробил Фабиански – 4:0. Великолепная победа сборной Дании в таком важном для них поединке.

Дания – Польша 4:0

Голы: Дилейни, 15 -1:0, Корнелиус, 42 – 2:0, Йоргенсен, 59 – 3:0, Эриксен, 80 – 4:0.

Дания: Шмейхель, Кьер, Ларсен, Дальсгор, Бьелланд, Квист, Дилейни (Йенсен, 86), Эриксен, Систо, Йоргенсен, Корнелиус (Бендтнер, 74).

Польша: Фабиански, Глик, Енджейчик, Пищек (Сионек, 35), Паздан, Линетти (Макушевски, 68), Мончиньски, Зелиньски, Блащиковски (Милик, 61), Гросицки, Левандовски.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: Лучшие обмены игроков в истории футбола